Berlusconi:"Centrodestra vince unito,divisi da Salvini solo su euro"

"Il centrodestra può vincere solo se si presenterà unito". Lo ha detto in un intervento a Milano Silvio Berlusconi, aggiungendo che "solo sull'euro non c'è unità di intenti con Salvini". Ha poi precisato che "abbiamo già stilato il programma di Forza Italia incontrando centinaia di elettori che non votavano più. Agli incontri erano presenti solo otto politici professionisti. Salvini e la signora Meloni hanno accettato in toto questo programma".