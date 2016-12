Berlusconi: centrodestra unito

Ciò che conta in questo momento per Silvio Berlusconi è che il centrodestra sia unito. Sul futuro leader invece "sarà il tempo a decidere". Intanto faremo "opposizione in Parlamento rimanendo uniti, non era accaduto negli ultimi anni", spiega il presidente di Forza Italia. "Nel corso del tempo si troverà il nuovo leader del centrodestra che sarà il candidato alle elezioni politiche che forse ci saranno tra due anni", aggiunge.