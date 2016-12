Berlusconi: "Cambiare il Paese contro oppressione fiscale e burocratica"

13:16 - "Dopo tre governi che non sono stati eletti dal popolo, ci troviamo ad essere in una non democrazia che ci sottopone a un'oppressione fiscale, giudiziaria e burocratica che fa dire al 51% degli italiani che preferirebbe cambiare Paese. Noi non vogliamo cambiare Paese ma vogliamo cambiare il Paese, non intendiamo arrenderci a questa situazione". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico con la convention di Tajani.

"Minacce dai terroristi, nessuna risposta da Roma e Ue" - "I terroristi ci minacciano - ha ripreso il leader Fi - senza che da Roma e Bruxelles sia arrivata una risposta. Le minacce non sono contro di noi, ma contro l'occidente e la nostra civiltà. Occorre cambiare passo e direzione".



"Italia irrilevante nella Ue" - Inoltre, secondo Berlusconi "siamo irrilevanti in Europa, il semestre si è chiuso senza risultati e il nostro commissario, l'alto rappresentate per la politica estera è escluso dalle trattative".



"Tutti noi - ha aggiunto - da membri del Ppe sentiamo il dovere di contribuire ai cambiamenti che si impongono per realizzare il sogno di mezzo miliardo di cittadini europei. Siamo consapevoli che l'Europa oggi non è quella immaginata dai padri fondatori della nostra famiglia politica, oggi l'Italia è l'ultimo vagone di un treno che marcia a rilento e sul binario sbagliato basta prendere atto dell'attuale ininfluenza dell'Italia nella politica internazionale".



"Noi maggioranza del buon senso" - "Noi rappresentiamo quella maggioranza di buonsenso e tranquilla - ha detto ancora -, ma coraggiosa. Non siamo portatori né di estremismi e disfattismi". Berlusconi ha poi criticato "i partiti che fanno della protesta e dello sfascio la loro portabandiera".