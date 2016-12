Berlusconi boccia il ticket Meloni-Bertolaso: "A Roma sarà un plebiscito per Guido"

Nessun passo indietro su Bertolaso candidato sindaco a Roma, no al ticket con la Meloni, l'obiettivo del 40% dei voti alle prossime elezioni politiche con Forza Italia. Silvio Berlusconi si presenta al comitato elettorale dell'ex numero uno della Protezione civile con occhiali da sole neri per i postumi di un'operazione alla cataratta: "L'occhio mi fa un po' male - dice - ma mi hanno assicurato che continuerò a vedere".

No al ticket Meloni-Bertolaso - "E' un'ipotesi che non abbiamo mai considerato guardando anche al modo con cui ci è stata posta". E ancora sugli altri candidati di centrodestra per Roma: "I dati di partenza su Giorgia Meloni e Alfio Marchini sono chiari, nessuno dei due può sperare minimamente di andare al ballottaggio".

Obiettivo 40%, nessuna collaborazione con Renzi - "C'è una sola possibilità per avere in Italia un governo che sappia governare: che il centrodestra vinca al primo turno alle elezioni superando il 40%, io spero di farlo con gli altri partiti della destra ma non dispero neanche di farlo con la sola Forza Italia. E' infondato il fatto che io voglia collaborare con Renzi. E' una cosa che è contraria a ciò che io voglio per l'Italia".