Berlusconi: Bertolaso ottima scelta

"Guido Bertolaso è il miglior sindaco che Roma possa desiderare per risollevarsi dalla situazione in cui è stata ridotta dall'amministrazione del Pd e della sinistra". Lo sostiene Silvio Berlusconi, dopo che l'ex capo della Protezione civile ha accettato la proposta di scendere in campo con il Centrodestra per il Comune di Roma. "Bertolaso è un uomo del fare", ha quindi aggiunto il leader di Forza Italia.