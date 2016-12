Berlusconi: "Basta polemiche, in Forza Italia decide maggioranza"

12:12 - "Chi tra noi dispone di visibilità mediatica deve porre immediatamente fine a qualsiasi polemica, che risulta non solo inutile ma anche dannosa". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando alcuni militanti azzurri per gli auguri pasquali. "Stare in un movimento politico significa accettarne le regole, discutere liberamente e poi collaborare lealmente alla linea che la maggioranza ha deciso", ha aggiunto Berlusconi.

FI, Berlusconi richiama i suoi di Antonello Capurso

"Anche in Fi, purtroppo, stanno emergendo le patologie della vecchia politica politicante: quelle del protagonismo, della rissosità e del frazionismo. Qualcuno ha dimenticato la lealtà nei confronti degli elettori ed anche il rispetto per chi lavora ogni giorno, in condizioni non facili, per far funzionare Fi nel miglior modo possibile". Così ha proseguito Silvio Berlusconi.



"Anche chi per ragioni personali ha abbandonato Forza Italia, venendo meno al mandato degli elettori, dovrebbe fare i conti con la propria coscienza restando almeno in silenzio", ha proseguito Berlusconi.



"Chi si riconosce in Forza Italia deve essere consapevole che l'immagine di un movimento diviso viene enfatizzata dai nostri avversari, ai quali non sembra vero di poterci attaccare ed indebolire. E lo fanno anche con le tante notizie false che pubblicano sui loro giornali".



"Veniamo alla realtà: noi stiamo lavorando con impegno all'appuntamento elettorale delle elezioni regionali. Dobbiamo impegnarci tutti in questa direzione. Dobbiamo proseguire tutti insieme nella nostra battaglia, oggi attualissima, per la libertà e per la democrazia, con la determinazione e la passione di sempre", ha concluso Berlusconi.



Bondi replica: "Subito linciaggio, non staremo zitti" - "La senatrice Manuela Repetti ed io abbiamo subito in questi giorni degli attacchi personali, quasi un linciaggio, che hanno confermato la miseria morale e politica di Fi e la giustezza della nostra decisione. Noi non staremo in silenzio perché siamo persone che possono sbagliare ma intendiamo restare persone libere e autonome". Così Sandro Bondi in una nota.



Repetti: star zitti su cosa? Normale rispondere se attaccati - "Lasciare Fi e' stata una decisione molto sofferta ma fatta senza alcuna intenzione di fare polemiche. Tuttavia, se io e il mio compagno (Sandro Bondi) veniamo attaccati così sgradevolmente, mi pare normale che si risponda. Non vedo su cos'altro dovremmo stare zitti, d'altra parte. Nel partito ci sono lotte tra faide, ormai è una costatazione oggettiva. Per questo abbiamo preferito fare passo indietro": così la senatrice Manuela Repetti interviene sulle parole di Silvio Berlusconi.