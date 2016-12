Berlusconi: "Basta liti dentro Fi"

"Basta liti tra di noi. Se ci sono delle divergenze dobbiamo risolverle al nostro interno e non con affermazioni esterne". E' l'appello lanciato dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel corso dell'ufficio di presidenza del partito. Berlusconi, commentando il risultato alle Regionali in Emilia e Calabria, ha citato un sondaggio che metterebbe proprio in evidenza come le liti dentro Fi abbiano inciso negativamente sull'esito elettorale.