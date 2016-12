Berlusconi attacca: "Sciogliere le Camere" "Con noi più posti per l'opposizione"

Berlusconi ha accusato il premier di "cambiare il sistema per diventare il dominus assoluto". "Come Forza Italia non abbiamo mai presentato una mozione di sfiducia personale, invece abbiamo aderito alla richiesta dei nostri alleati per una mozione di sfiducia contro questo governo", ha aggiunto. E ancora: "Ci sono ragioni infinite e grandissime per presentarla, perché questo non è un governo legittimo votato dagli italiani".



"Candidato premier? Accordo o primarie" - Per quanto riguarda il candidato premier per il centrodestra, Berlusconi ha detto che, se non "ci sarà modo di trovare un accordo", si dovrebbe optare "come ultima istanza per le primarie, ma molto regolamentate". Sui nomi dei possibili candidati il leader di Forza Italia non si sbilancia: "Abbiamo deciso di approfondire ancora la nostra indagine sul migliore candidato possibile e ci siamo dati l'impegno anche su chi oggi ha più o meno probabilità di non dire nulla". E rivela: "La scelta si farà nei primi due mesi del 2016".



"Forza Italia supera il Pd" - "Forza Italia oggi è al 12,5%, la Lega al 15% e e Fdi al 5%. Siamo un punto sopra il Pd", ha dichiarato Berlusconi. "Se dovessi seguire le preghiere dei miei amici o familiari che dicono che ho dato abbastanza al mio Paese e che devo fare altro, Fi andrebbe sotto il 10%". Il leader di Forza Italia ha poi parlato della formazione della Consulta, definendo "grave" il fatto che al suo interno non ci sia "nemmeno un giudice del centrodestra".



"Molti Ncd passeranno con noi" - Silvio Berlusconi si dice inoltre convinto della "possibilità di un cambiamento della situazione". "Dentro Ncd - ha proseguito - una maggioranza non vede di buon occhio la collocazione a sinistra del partito. Salvini si focalizza su Alfano ma io penso e spero che nelle situazioni locali anche per interesse si arriverà a un passaggio di Ncd nel centrodestra".