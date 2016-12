Berlusconi attacca:Monti,Letta e Renzi hanno fatto crollare occupazione

14:58 - "Con i tre governi della sinistra negli ultimi tre anni la disoccupazione che con noi era all'8,4% è arrivata al 13,3%, con un milione e centomila posti di lavoro in meno". Lo dice Silvio Berlusconi in un videomessaggio sul sito di Fi con cui poi attacca il premier e i due passati esecutivi: "Consumi scesi del 10,7%; il valore degli immobili diminuito del 25%. Eccellenti risultati. Con tanti complimenti ai signori Monti, Letta e Renzi".

"Mi permetto di ricordarvi che nel 2011 con il nostro governo che fu costretto alle dimissioni a causa di un colpo di Stato stavamo tutti molto meglio", dice ancora Berlusconi in un passaggio del videomessaggio postato sul sito di Forza Italia.



La proposta shock: "Aliquota unica al 20%" - "Quello che proponiamo è una rivoluzione del nostro sistema fiscale, che così com'è oggi sottrae agli italiani più della metà dei frutti della loro fatica. La nostra è una proposta semplice, chiara, comprensibile a tutti e facile da applicare. Vogliamo cancellare il complicatissimo sistema attuale di aliquote differenti, di deduzioni, di detrazioni e sostituirlo con un'aliquota unica del 20%". "Con la Flat Tax - spiega Berlusconi - ognuno potrà fare la dichiarazione dei redditi da solo, facilmente, senza timore di sbagliare. Infine, e soprattutto, meno evasione fiscale e meno elusione. E' così in tutti i Paesi che hanno adottato la Flat Tax. Con un'aliquota bassa e un sistema semplice è molto più difficile sfuggire alla giusta imposizione fiscale, perché non ci sono scappatoie, e al tempo stesso conviene meno, molto meno, tentare di evadere, di fare i furbi".



"Questa è la Flat Tax - aggiunge ancora - la tassa piatta uguale per tutti, una proposta concreta, efficace, sperimentata, che nei prossimi giorni presenteremo in Parlamento insieme a molte altre misure per il rilancio dell'economia, come ad esempio la non tassazione sulla compravendita di immobili per almeno sei mesi, una moneta nazionale da affiancare all'euro e un aumento del limite della spesa in contanti sino a ottomila euro come negli Stati Uniti. Resteranno così più soldi nelle tasche degli italiani".



"Nel 2011 con il mio governo stavamo tutti meglio" - "Mi permetto di ricordarvi che nel 2011 con il nostro governo che fu costretto alle dimissioni a causa di un colpo di Stato stavamo tutti molto meglio", afferma Berlusconi in un passaggio del videomessaggio postato sul sito di Forza Italia.

Mafia Capitale, è polemica politica