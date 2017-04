Berlusconi: "alleanze Centrodestra? Prima una legge elettorale ma niente maggioritario"

"Senza una legge approvata ogni discorso è vano". Lo ha detto Silvio Berlusconi, al Salone del Mobile di Milano, ai giornalisti che gli chiedevano di prefigurare eventuali alleanze in vista di possibili elezioni . Poi un attacco all'M5s : "C'è ignoranza nella classe politica su certi temi. Oltre il 70% dei parlamentari di Grillo non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi in vita sua. Non hanno mai fatto nulla di buono per sé o per gli altri".

"Con maggioritario no democrazia" - "Con un sistema tripolare il maggioritario porterebbe al governo del Paese una minoranza estrema". Una minoranza "che governerebbe perché, siccome i tre poli sono al 30%, chi va al governo con il 30% avrebbe in realtà il 15, 16, 17% del voto degli italiani - ha aggiunto - e governerebbe contro l'85%. Credo che sia un risultato che non si può chiamare democrazia".



"Meno tasse su famiglia, imprese e lavoro" - Per il leader di Forza Italia, poi, bisogna scegliere tra "una maggiore crescita e, quindi, un maggior benessere e una decrescita che qualcuno ha anche il coraggio di definire felice". E, per una maggiore crescita, la 'ricetta' è quella "già adottata con risultati positivi da molti Paesi". "La stessa ricetta adottata a suo tempo da Ronald Reagan: meno tasse su famiglie, imprese e lavoro".



"Reddito cittadinanza induce a non lavorare" - Berlusconi ha respinto la proposta del Movimento 5 Stelle di introdurre un reddito di cittadinanza "che indurrebbe tutti a non lavorare". "Poi - ha aggiunto - non si può fare perché costa 90 miliardi di euro".