Berlusconi all'attacco: "Renzi mostra pulsioni autoritarie, va fermato"

Il leader degli azzurri ha criticato anche l'ascesa al potere del premier e la recente riforma del Senato: "Un signore che si è portato a essere segretario attraverso delle primarie manipolatissime, c'erano pullman che andavano a votare in cinque posti diversi, oggi governa con il voto di un italiano su 6 e non solo governa ma cambia anche la Costituzione. Quando lo volevamo fare noi, la sinistra diceva che era la Costituzione più bella del mondo. Questa non è democrazia".



"Con delle sentenze politicizzate hanno tolto di mezzo il leader del centrodestra, il capo dell'opposizione. Come si dice 'quando la gatta non c'è i topi ballano' e i topi hanno fatto festa tanto che nell'ultimo voto al Senato sono stati ben 49 i senatori eletti nel centrodestra che hanno dato voto a un Senato pasticciato" .



I sondaggi, a detta di Berlusconi, mostrano una disaffezione all'inquilino di Palazzo Chigi: "Renzi è sceso al 30,5%, ha perso 10 punti in nove mesi. Salvini è al 26.7% ma è consenso suo, la Lega è al 16% ma non può andare oltre perché molti moderati lo guardano con simpatia, ma non potrebbero condividere le tesi di Salvini come sull'Europa e sull'euro. Io sono al 25% ed è un miracolo perché loro sono stati 6 ore a settimana in tv, io 6 ora all'anno ma se ritorno in tv mi assicurano che in pochi mesi risaliamo al 25% dal 12% in cui ora è FI".



"Non sono vecchio, tiriamoci su le maniche" - Sempre parlando alla platea degli amministratori locali del Lazio, Berlusconi ha poi ribadito la sua volontà di continuare a guidare il partito: "Mi sono visto allo specchio e non mi sono visto particolarmente vecchio - ha detto avvicinandosi a una signora - Ha visto che bella pelle che ho? Io dico che ce la posso fare, mi sono preso questo impegno e lo prendo con voi: Forza Italia number one in Italia, dobbiamo tirarci su le maniche io sarò con voi".



"Subito un processo politico" - Berlusconi ha anche parlato di giustizia: "Io ho una cultura sui processi politici: si parte da Socrate, poi qualcuno mi dice di non dirlo, ma anche Gesù ha avuto un processo politico. Poi ci sono i processi staliniani e poi quelli su Berlusconi. Quando saròmeno giovane scriverò un libro che vi prego far leggere ai vostri figli".