Berlusconi affida a Parisi il rilancio del partito dei moderati

Silvio Berlusconi ha affidato a Stefano Parisi l'incarico di elaborare il progetto per una "nuova e credibile" proposta politica dei moderati. Lo si legge in una nota diffusa dalla segreteria del leader di Forza Italia. Il progetto, si legge ancora nella nota, sarà volto a "riaggregare" e a "portare al voto i tanti italiani che non hanno più fiducia nella attuale politica".

Le reazioni"Quello che decide Silvio Berlusconi per me è Vangelo sin dal 1994 e per questa ragione siamo pronti a lavorare con Parisi per tornare a vincere con un progetto liberal popolare". Lo dice Fulvio Martusciello, responsabile nazionale dei difensori del voto per Forza Italia.



"Ho sempre sostenuto che Forza Italia è Berlusconi e che Berlusconi è Forza Italia. Pertanto sono fermamente convinta che le decisioni prese dal Presidente siano mosse dall'amore per il suo partito e quindi vanno accolte da tutti con grande favore. Berlusconi, ultimo premier eletto e votato dagli italiani, ha sempre dimostrato di avere una visione lungimirante e futuristica e ha sempre lavorato per il bene dell'Italia. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Stefano Parisi. Siamo sicuri che con un approccio sinergico e attraverso un'aperta collaborazione riusciremo, tornando attivamente sul territorio e dialogando con la gente, a far tornare il centrodestra alla guida del Paese." Lo dichiara in una nota Nunzia De Girolamo, deputata di Forza Italia.