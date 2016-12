24 novembre 2016 19:09 Berlusconi a Tgcom24: "Andate a votare, rischiamo che il Senato sia tutto di Sinistra" In collegamento telefonico a "Fatti e Misfatti", appuntamento quotidiano del direttore Paolo Liguori, il leader di Forza Italia attacca il governo Renzi e ribadisce il suo No al Referendum

"L'unico risultato del governo Renzi è avere aumentato il numero dei poveri". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico a "Fatti e Misfatti", l'appuntamento quotidiano condotto dal direttore di Tgcom24 Paolo Liguori. "Se vince il Sì, in nome di un presunto risparmio avremo rinunciato a parte della democrazia" - ha continuato il leader di Fi, che ha ricordato come "in questo referendum l'astensionismo aiuta il Sì".

"Serve una nuova legge elettorale: ok al sistema proporzionale" - Silvio Berlusconi ha anche specificato come serva "trovare un modo condiviso per scrivere una nuova riforma della Costituzione e una nuova legge elettorale. Per la legge elettorale noi crediamo che il sistema proporzionale sia il sistema migliore, perché bisogna arrivare a una maggioranza parlamentare che corrisponda all'effettiva maggioranza dei cittadini che hanno votato". Il leader di FI, inoltre, non crede che il presidente della Repubblica Mattarella possa "consentire delle elezioni con l'Italicum, perché avremmo il rischio di ritrovarci il Movimento Cinque Stelle e Grillo al governo".

"Riforma di Renzi inutile e pericolosa" - A "Fatti e Misfatti" del direttore Paolo Liguori, Silvio Berlusconi attacca Renzi e la sua "finta riforma": "Questo Referendum non migliora le cose. E' una riforma insufficiente, inutile, sbagliata e assolutamente pericolosa che non lascia le cose come stanno ma le peggiora e riduce gli spazi di democrazia e potrebbe consegnare il potere sull'Italia e gli italiani ad un uomo solo e non porta i benefici promessi". Inoltre, se vincesse il Sì, ci sarebbe "un Senato tutto di Sinistra".