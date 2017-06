Berlusconi a Salvini: "Saranno i voti a decidere il leader del centrodestra"

Il centrodestra "non si dividerà sulla leadership", assicura Silvio Berlusconi intervenendo nel dibattito in cui lui stesso è contrapposto a Matteo Salvini . "Chi avrà più voti esprimerà il leader", dichiara. E al segretario del Carroccio, che lo accusa di strizzare l'occhio a Renzi , replica: "Sono sue opinioni e non corrispondono al vero. Il centrodestra unito è il primo polo, quindi ora guardiamo al futuro con fiducia".

"Entro metà luglio lancerò un incontro nazionale aperto a tutti quelli che si ritengono parte del centrodestra per parlare di programmi, al di là della leadership che è un tema più di interesse giornalistico", replica indirettamente il segretario della Lega. E sulle rassicurazioni di Berlusconi circa le sue presunte intenzioni di un accordo con Renzi, Salvini risponde con una battuta: "Ora sono sereno...".



"Berlusconi dice moderati e liberali: se fosse popolare come lo è Orban, che difende l'interesse ungherese prima di quello europeo, a me andrebbe benissimo", ha aggiunto Salvini. Il premier ungherese "è del Partito popolare però difende i confini, non entra un immigrato, ha difeso la moneta, ha difeso la banca: c'è modo e modo di stare in Europa".