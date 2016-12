Berlusconi: "A Roma e a Milano ho pronti due candidati super"

"Folle non risarcire obbligazionisti" - "Il sistema delle banche è di grande preoccupazione per il pubblico. Questa decisione del governo, immatura come le altre, di non ripagare gli obbligazionisti del denaro che è stato loro sottratto, è folle", ha spiegato Berlusconi.



"Renzi clandestino, non dovrebbe essere ascoltato" - Non è mancato poi un attacco al premier. "Renzi è un clandestino in Parlamento, un presidente illegittimo che non dovrebbe essere ascoltato".



FI, "servono volti nuovi" - "E' necessario ampliarci, individuando le nostre persone migliori fra gli eletti a partire dal livello locale, poi dobbiamo trovare persone capaci e geniali per sviluppare l'uso della rete", ha quindi proseguito.



Unioni civili, "no a dl Cirinnà" - "Dobbiamo assolutamente comunicare bene la nostra posizione: noi siamo favorevoli alle unioni civili ma non al progetto di legge Cirinnà perché questo presenta troppe criticità", ha affermato Berlusconi chiudendo il suo intervento.