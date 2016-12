Berlusconi: "A impedire la rivoluzione liberale furono i nostri alleati"

20:43 - "A causa degli alleati non ho potuto fare con i miei governi la rivoluzione liberale che avevo in mente". Lo avrebbe detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, incontrando i candidati delle liste in Puglia a palazzo Grazioli. Berlusconi ha inoltre sottolineato che "dobbiamo cominciare a far capire agli elettori non di sinistra che non si può andare avanti così. Gli italiani dal 1948 ad oggi non hanno mai imparato a votare".

"Bisogna convincere gli elettori - avrebbe evidenziato Berlusconi - che devono votare per un unico grande partito, è un reato oggi non andare a votare perché non siamo più in una democrazia. L'esempio a cui dobbiamo rifarci è la più grande democrazia del mondo: l'America. Dobbiamo fare un gran partito repubblicano".



L'impegno in vista delle regionali - In vista delle elezioni, Berlusconi è pronto a tornare nelle piazze. Il debutto sarà a Genova sabato mattina con Giovanni Toti, poi in agenda ci sarebbe un mini tour in Puglia per sostenere Adriana Poli Bortone. Nulla però ancora di definito visto che la Regione rappresenta un vero e proprio campo minato per Fi dopo la spaccatura con Raffaele Fitto, padrone di casa e kingmaker di Francesco Schittulli, altro candidato alla presidenza. Berlusconi poi non esclude di andare in Campania a dare il sostegno a Stefano Caldoro.



I progetti oltre il voto - In realtà, il leader di Forza Italia guarda già oltre il voto (e come lui in molti in Fi, come Verdini e e lo stesso Fitto che potrebbero accarezzare l'idea di una scissione per dar vita a nuovi gruppi) e non è un caso se ai candidati pugliesi incontrati a palazzo Grazioli sia tornato a parlare, senza svelare i dettagli, del grande progetto di restyling che ha in mente per Forza Italia. Il modello, ormai lo ripete da settimane, resta il partito repubblicano "made in Usa" ed è a quel progetto che Berlusconi fa riferimento quando descrive "un movimento di novità" il cui primo obiettivo è fare da polo d'attrazione per tutti i moderati.



La necessità di un unico grande partito - La convinzione infatti è che la legislatura non arrivi fino al 2018, ed in caso di elezioni anticipate, con l'Italicum ormai legge, l'unico modo per sperare di poter arrivare al ballottaggio è quello di creare un unica lista in cui a fare da traino sia lo stesso Berlusconi, avendo riottenuto la piena riabilitazione e la possibilità di rientrare in gioco grazie ad una una sentenza favorevole della corte europea di Strasburgo.