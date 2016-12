Beppe Grillo: non sono un dittatore

17:24 - "Non sono un dittatore: vengo qui tre-quattro volte l'anno e sono impressionato dal clima che c'è qua dentro dove la democrazia e la libertà non esistono più". Così Beppe Grillo in conferenza stampa al Senato. "Voi giornalisti lo sapete bene che cosa è Renzi.. e me lo dite quando venite a parlarmi all'orecchio", ha detto. Sul referendum M5S per l'uscita dell'euro, ribadisce: "Noi andiamo avanti ma chissà che non portiamo avanti un risultato storico".