Beppe Grillo torna a ribadirlo: "La Chiesa paghi l'Imu". E così sarà: la Giunta Raggi non farà nessuno sconto alla Santa Sede. Lo conferma l'assessore al Bilancio della Capitale Mazzillo: "Devono pagare l'Imu sulle attività commerciali". 19 milioni di euro: è questo il conto in sospeso tra il Vaticano e il Comune di Roma, tra imposte sugli immobili non versate e bollette dell'Ama non recapitate. Secondo il dipartimento del Turismo poi, il 62% degli immobili appartenenti alla Santa Sede e adibiti ad attività commerciale non sarebbero in regola e molti altri mancherebbero ancora all'appello.