Beppe Grillo: "Il M5s sta andando bene, servono elezioni subito"

Sull'ipotesi di un suo ritorno in Rai: "Io potrei fare benissimo una trasmissione: perché no? E' chiaro che in veste di leader politico ciò non sarebbe permesso". E sulla riforma del Senato: "Siamo sempre stati contrari, siamo per il Senato elettivo".



"Sono molto soddisfatto dei 5 Stelle", prosegue Grillo, "Adesso io e Casaleggio stiamo ai margini. La nostra funzione è far rispettare quelle poche regole che ci sono". "Non credo - fa poi sapere - che l'anno prossimo andrò in tour per le elezioni comunali, ormai la gente ha capito che si vota un'idea e non per i personaggi".