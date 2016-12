Beppe Grillo, cancellate sette date su otto: il tour mondiale è un flop

20:38 - Il fenomeno Beppe Grillo sembra essersi appannato. Lo si scopre andando a vedere che fine sta facendo il tour mondiale che il comico si apprestava a compiere: cancellate sette date su otto. La scoperta è del sito "Vanghettate.it" che ha controllato tutti i siti di prenotazione degli spettacoli in giro per il globo e ha trovato le numerose cancellazioni. Resta Bruxelles dove però i posti a disposizione sono "moltissimi".

Doveva essere il suo "roadshow" internazionale, una tournee per l'Europa che si sarebbe spinta anche al Town Hall di New York, uno dei più prestigiosi della Grande Mela. Ma Beppe Grillo sembra aver fatto retromarcia: perché il tour de "il Rabdomante" che doveva portare sui palchi europei e statunitensi tra il 13 marzo e il 14 aprile risulta sostanzialmente annullato quasi per intero.



Il giornalista Caris Vanghetti ha controllato uno ad uno i siti web dei teatri stranieri che avrebbero dovuto ospitare il nuovo spettacolo di Grillo, scoprendo che al momento sette date su otto risultano cancellate. Sono state, in particolare, soppresse le rappresentazioni di New York, Londra (dove vengono fornite le istruzioni per ottenere la restituzione dei soldi per coloro che hanno già acquistato i biglietti), Locarno, Zurigo, Colonia, Stoccarda e Monaco.



L'unica data per ora in piedi rispetto a quelle inizialmente pubblicizzate con ampio risalto sul sito "beppegrillo.it" per il "Rabdomante Tour" è, dunque, quella del 30 marzo al Cirque Royale di Bruxelles. Tuttavia, sostiene Vanghetti, per la rappresentazione nella capitale belga "di posti disponibili ce ne sono ancora moltissimi".