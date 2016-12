Belluno, cercasi un assessore in giunta Il sindaco di Arisè ha aperto un bando

Cercasi assessore al bilancio. E' la richiesta contenuta in un avviso pubblico che il sindaco di Arsié, piccolo comune del bellunese, ha fatto affiggere in bacheca e riprodurre anche sul sito internet dell'amministrazione municipale. Insomma, c'è una poltrona vacante, ma evidentemente non fa gola a nessuno. In effetti il compenso è pressapoco nullo: poco più di 160 euro al mese, molto meno di un rimborso spese per il disturbo recato.