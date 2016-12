Belgio, Berlusconi: siamo in guerra

"Siamo in guerra e serve costituire sotto l'egida Onu una coalizione internazionale che possa estirpare militarmente il cancro dell'Isis". Lo afferma Silvio Berlusconi dopo gli attentati di Bruxelles. "I bombardamenti di oggi non fanno altro che produrre fughe e fare vittime innocenti". Per il leader di Forza Italia "molti jihadisti sono arruolati per fame, paghiamoli in un esercito regolare". Tranchant poi su Renzi: "Non ha alcuna influenza".