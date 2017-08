Barcellona, Renzi "Non abbiamo paura, non rinunceremo a vivere"

"Oggi è più difficile che mai, specie pensando alle famiglie distrutte dal dolore, ma dobbiamo ripetere con tanti cittadini spagnoli ed europei che si sono riuniti a Barcellona: non abbiamo paura". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi. "Si chiama estremismo islamico, non ha nomi diversi. Noi non rinunceremo a vivere. Loro vogliono la morte, noi vogliamo la vita. Loro odiano, noi amiamo", ha concluso Renzi.