Bankitalia, Renzi: "Se Gentiloni dovesse confermare Visco, prenderò atto"

"Qualsiasi nome il premier farà per la guida della Banca d'Italia, per me non ci saranno problemi. Anche se dovesse confermare Visco prenderò atto della decisione del governo. Qualsiasi scelta farà, non intaccherà i nostri rapporti. Così Matteo Renzi in un'intervista all'Avvenire. "Gentiloni non ha bisogno di consigli - ha aggiunto il segretario del Pd -. Ha la mia stima e la mia amicizia. Le sue parole sull'indipendenza della Banca d'Italia sono giuste".

"Il vero problema - ha sottolineato Renzi - sono le crisi bancarie, sono le decine di miliardi messi dallo Stato per salvarle. Io e il Pd non possiamo difendere l'attuale assetto di potere, non possiamo stare dalla parte dei presunti salotti buoni della finanza. Noi stiamo con i risparmiatori".



"La difesa a oltranza di Visco non è nei miei desideri" - Il segretario del Pd è tornato sulle ricostruzioni giornalistiche degli ultimi giorni: "Ho letto bugie, ricostruzioni parziali. Ho visto tutti concentrati sulla mozione quasi fosse una spy-story. Voglio essere chiaro: la difesa a oltranza di Visco non sta nei miei desideri segreti".



Alfano: "Autonomia Bankitalia ma non è enclave" - Su Bankitalia "adesso c'è solo da attendere la proposta del presidente del Consiglio e del ministro dell'Economia. Non alimenterei ulteriori polemiche, perché il punto essenziale adesso è la decisione del governo, su cui occorrera' concentrasi per fare la scelta piu' giusta". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano: "C'è l'autonomia della Banca d'Italia e al tempo stesso la possibilità, il diritto delle forze politiche di dire la propria opinione. Non è una enclave la Banca d'Italia, della quale e sulla quale non si può discutere".



Speranza (Mdp): "Renzi è irresponsabile" - Un duro attacco al segretario del Pd arriva dal coordinatore nazionale di Mdp, Roberto Speranza: "Renzi è irresponsabile perché pensa di fare campagna elettorale, inseguendo inutilmente i grillini, su un tema delicato come il risparmio dei cittadini. Non si può gettare così nel fango un'istituzione come Banca d'Italia".