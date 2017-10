Bankitalia, Renzi: "La conferma di Visco non sarebbe una sconfitta"

"Se Gentiloni e Mattarella confermeranno Visco come governatore di Bankitalia, non sarà una sconfitta per me perché io non ho fatto una questione di nomi. Abbiamo detto che la Vigilanza non ha fatto granché, Quirinale e governo avranno sempre il rispetto del Pd". Lo ha spiegato il segretario dem Matteo Renzi. "Tra galateo istituzionale e diritti dei risparmiatori - ha aggiunto - io sto dalla parte dei risparmiatori".