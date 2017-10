Bankitalia, Calenda critica il Pd e interviene Orfini: è democrazia

Il ministro Calenda ritiene che la mozione parlamentare del Pd sulla Banca d'Italia, letta da molti come un atto di sfiducia a Visco, sia stato "un incidente" che va chiuso. E aggiunge che si è trattato di una strategia per inseguire i cinque stelle sul terreno populista, sarebbe un "errore gravissimo". Pronta la replica del presidente del Pd Matteo Orfini: "Il Parlamento che esprime una valutazione non è un incidente ma democrazia".