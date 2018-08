Bando periferie rinviato, Anci: "Sblocco in Conferenza unificata"

La vicenda del bando periferie (tutto rinviato al 2020 con il Milleproroghe) potrebbe risolversi in una Conferenza unificata: la proposta è in una lettera del presidente Anci Antonio Decaro al premier Giuseppe Conte. Il bando periferie, dice Decaro, era già stato oggetto della Conferenza unificata il 14 aprile 2016. L'eventuale illegittimità provocata da un mancano passaggio con le Regioni, aggiunge, riguarderebbe al massimo 800 milioni e non 1,6 miliardi.