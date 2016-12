Banche, Verdini salva ancora Renzi

"E' un voto sul merito" - gli fa eco il compagno di partito Ciro Falanga - "Semplicemente non siamo d'accordo con quanto scritto sulle mozioni", spiega sul Corriere. Tant'è vero - dicono i verdiniani - che le cose sul testo delle unioni civili le cose potrebbero cambiare. Deputati e senatori di Ala hanno libertà di coscienza ma l'aria che tira non è delle migliori per il testo Cirinnà. "Così com'è l'articolo 5 sulla stepchild adoption non lo voterò", avverte il portavoce D'Anna. "Alla Camera continueremo a presentare emendamenti" gli fa eco Falanga.



Roberto Speranza, che guida la minoranza Pd, da parte sua chiede "un chiarimento politico vero. Basta gioco delle tre carte. Ogni volta che Verdini & Co. votano con noi il Pd ci rimette". Facile sommare voti in Parlamento - sottolinea Speranza - altra cosa è sommare voti degli elettori".