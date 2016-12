Banche, spunta fondo solidarietà

Spunta un fondo di solidarietà per salvaguardare i piccoli risparmiatori, obbligazionisti subordinati, rimasti coinvolti nell'operazione di salvataggio delle quattro "bad bank". Il "tesoretto", da inserire in legge di Stabilità, permetterebbe di rimborsare parzialmente le perdite. Nella maggioranza non tutti però sono concordi con l'idea di rimborsare chi ha perso capitale nell'operazione per non creare un precedente.