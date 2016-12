Banche, slitta decreto in Cdm

Il governo è al lavoro per mettere a punto un unico provvedimento sulle banche. Il decreto conterrà la riforma delle Bcc, le misure per velocizzare il recupero crediti e le norme sulla garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, frutto dell'accordo raggiunto martedì a Bruxelles. Secondo fonti dell'esecutivo, il provvedimento non dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri di giovedì, ma slitterebbe al prossimo.