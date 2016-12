Banche, Salvini: "Renzi è un infame, la morte del pensionato è colpa sua"

"La morte del pensionato è frutto di una scelta del governo. Dunque è colpa di Renzi", ribadisce Salvini. "E poi - aggiunge - lo ha scritto lui. Si è suicidato perché ha perso tutto per colpa di un decreto demenziale. E' un suicidio di Stato, ce l'ha sulla coscienza Renzi. Non c'è dubbio".



Poi il segretario del Carroccio attacca il ministro delle Riforme: "I beni della famiglia Boschi vanno bloccati e tenuti sotto sequestro, in garanzia della vedova, di quelli truffati. E' squallido fare i fenomeni e dire che le vittime sono degli sciacalli. Uno sbaglia e chiede scusa, papà Boschi si ritira, lascia la sua casa e la sua macchina in garanzia per i truffati e poi ne parliamo".