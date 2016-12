Banche: indennizzi verso stralcio

Si va verso lo stralcio delle norme sugli indennizzi agli obbligazionisti delle 4 banche salvate dal decreto del governo. Gli interventi sul caso Etruria non dovrebbero dunque entrare nel maxi-testo in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri. E' probabile che si proceda attraverso un decreto ministeriale, mentre sembrano confermate la riforma delle banche di credito cooperativo e le misure per la garanzia dello Stato sui crediti in sofferenza.