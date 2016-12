Banche,Berlusconi:"Rischio spirale"

Dal caso banche "c'è il pericolo di un crollo di fiducia con conseguenze imprevedibili, una spirale negativa che potrebbe somigliare in piccolo a quella generata dal fallimento della Lehman Brothers". Cosi' Silvio Berlusconi in collegamento con Congresso dei Popolari per L'Italia, sottolineando come, finora "banca voleva dire sicurezza".