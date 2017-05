Banca Etruria, M5s: dopo Delrio serve commissione di inchiesta

"Il conflitto d'interessi del governo è sempre più chiaro. Oggi scopriamo che dopo Maria Elena Boschi anche Graziano Delrio si era interessato per salvare Banca Etruria. Un intero governo in movimento per la banca della famiglia Boschi. Basta mezze verità, serve subito approvare la commissione d'inchiesta sulle banche. Solo così sarà possibile ascoltare tutti i soggetti protagonisti". Lo affermano i capigruppo 5stelle Roberto Fico e Carlo Martelli.