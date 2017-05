Banca Etruria, Finocchiaro: "Boschi ha chiarito, non fece pressioni"

"La sottosegretaria Boschi ha ampiamente chiarito e non ci sono implicazioni per il governo". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, alla Camera, rispondendo a una interrogazione sul caso Banca Etruria. "Il ministro Boschi ha ribadito di non aver mai fatto pressione per l'acquisto di Banca Etruria da parte di Unicredit - ha spiegato - come confermano da organismi della stessa banca".