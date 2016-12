Banca Etruria, Boschi: "Anche se mio padre indagato, no impatto su di me"

"Se mio padre venisse indagato questo non avrebbe un impatto su di me. Questo lo dice la nostra Costituzione. E un'indagine non è una sentenza di condanna". Lo ha detto il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi, parlando dell'inchiesta su Banca Etruria di cui suo padre è stato vicepresidente fino al commissariamento governativo. Sit-in dei consumatori davanti alla Consob.