Banca Etruria, Berlusconi: "Per la Boschi nessuna evidenza di reato"

Nel caso Banca Etruria che coinvolge l'allora ministro Maria Elena Boschi, "per quanto è dato a sapere, non vi è alcuna evidenza di reato". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'anticipazione dell'intervista a Il Foglio. "Preferirei - aggiunge il leader di Forza Italia - che le inchieste giudiziarie si svolgessero in modo silenzioso, come usava fare Falcone, e che si smettesse una buona volta di alimentare un cortocircuito mediatico-giudiziario".