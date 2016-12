Ballottaggio Roma, Silvio Berlusconi voterà scheda bianca

Silvio Berlusconi non voterà né per Virginia Raggi (M5s) né per Roberto Giachetti (Pd) al ballottaggio del 19 giugno per l'elezione del sindaco di Roma. "Escludiamo ogni ipotesi di sostegno ai candidati del centrosinistra, anche quando competono con M5s - si legge in una nota di Forza Italia -. Berlusconi voterà scheda bianca per sottolineare l'inadeguatezza di entrambe le proposte ma anche l'importanza di esercitare sempre il diritto di voto".