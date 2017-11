Ballottaggio Ostia: vince il M5s, affluenza in calo al 33,6%

E' il M5s a vincere a Ostia il ballottaggio per la presidenza del decimo municipio dopo due anni di commissariamento per mafia. In base ai dati quasi definitivi la candidata M5s, Giuliana Di Pillo, è nettamente in testa con oltre il 60% rispetto al 40% scarso di Monica Picca del centrodestra. La quale si dice convinta che al M5s siano andati di voti degli Spada e di Casapound. Affluenza in calo al 33,6%