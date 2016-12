Ballottaggi, Renzi: se a Roma vince Virginia Raggi sarà un problema dei romani

Il voto di Roma "riguarda solo i romani, non è un giudizio sul Pd", ricorda il premier ospite a La Repubblica delle Idee, ribadendo che "è un problema dei romani se si dice no alle Olimpiadi, alla Metro C. Se Roma vuole entrare in una fase in cui non si completa la metro secondo me è un errore" ma "l'analisi sui 5 Stelle non può essere basata sulle amministrative".



"Ascesa populismi? Ue non funziona" - In Europa una parte dei populisti "vogliono scassare l'Ue perché non funziona. Talvolta a Bruxelles danno impressione di occuparsi tanto di finanza, di banche e non di disoccupazione. Ma è possibile che i discorsi più belli sull'Europa li hanno fatti di recente Papa Francesco e Obama, un argentino e uno statunitense?", afferma il premier analizzando con Eugenio Scalfari l'avanzata del populismo in Europa e sottolineando come, oggi, ci siano Paesi come quelli dell'Est "che l'Ue ha salvato dalla crisi, allargandosi un po' troppo o un po' troppo poco, e oggi sono loro a tirar su dei muri".



"Meglio il Mattarellum" - Renzi ammette poi di "non essere innamorato dell'Italicum" e annunciare di essere "pronto a firmare una proposta di legge" che, con il nuovo impianto istituzionale vigente, limiti a due i mandati del premier. Concetti che Renzi sottolinea replicando a Scalfari che annuncia il suo 'no' alle riforme se non cambierà la legge elettorale e ribadendo come, con la vittoria del no in autunno "l'Italia diventa ingovernabile e in Europa non ci fila piu' nessuno". E l'Italicum? Forse, dal dialogo a RepIdee esce meno blindato di qualche mese fa. "Avrei preferito il Mattarellum con strumenti per garantire la vittoria", ammette Renzi osservando come il sì ad ottobre sarà tuttavia un sì ad una riforma costituzionale che "dura 30 anni quando una legge elettorale dura molto meno". L'Italicum, spiega ancora, è stato il frutto di una discussione tra più forze politiche ma, al momento, è l'unica legge che può garantire la vittoria stabile di "un partito senza partitini accanto" laddove con il proporzionale "un governo dura quanto un gatto in autostrada". E sul punto dei 'nominati' (i capolista bloccati) il premier osserva come, "rispetto al passato e alla precedente legge elettorale siano molto meno".



"Riforme indispensabili" - Le riforme, per Renzi, sono anche la base indispensabile per una battaglia che l'Italia, da agosto 2016 (quando, il 30, ci sarà il bilaterale con Angela Merkel) a marzo 2017 (quando Roma ospiterà le celebrazioni del 60/o anniversario dei Trattati Ue) si impegna a fare per "cambiare il paradigma Ue: più investimenti e meno austerity". L'Italia deve presentarsi più credibile che mai e sulla scia di un pacchetto di riforme ormai completato, osserva Renzi soffermandosi, invece, sulle difficoltà dell'Europa di oggi. Se avanzano i populismi "è anche perché l'Ue non funziona, perché talvolta ci si occupa più di banche e finanze che di disoccupazione", ribadisce il capo del governo secondo il quale, un'eventuale Brexit (sul quale si dice scettico in merito ai sondaggi che girano Oltremanica) sarà "un disastro per gli inglesi ma, nel medio e lungo periodo per l'Ue e l'Italia non sarà un dramma". E Renzi, parlando di immigrazione, non risparmia una frecciata a Salvini ("dice aiutiamo i migranti a casa loro ma si vergogni di quanto fece la Lega in Tanzania").



E a Scalfari che gli disegna un futuro governo a 5 Stelle con Italicum e riforme costituzionali in vigore il premier risponde: "Se vince Grillo è perché ha preso un voto più di noi ma se siamo bravi vinciamo perché siamo più credibili". Parole con cui Renzi torna a difendere, almeno nel breve periodo, l'Italicum. Ma se in autunno vincerà il no "il punto non è che vado a casa ma che torneranno inciuci e ingovernabilità".