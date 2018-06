Ballottaggi, Marcucci: "Pd ha perso malamente anche senza Renzi"

"Abbiamo perso malamente. Nessun se, nessun ma. Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno il Pd ha perso anche senza Matteo Renzi". Lo scrive su Facebook il capogruppo Dem, Andrea Marcucci, auspicando "nuove soluzioni", con "concretezza", "senza indulgere nei riti purificatori dell'opposizione".