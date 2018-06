Ballottaggi, in Sicilia affluenza in picchiata: alle 19 al 17,3%

Negli otto comuni siciliani dove si vota per il ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle 19 è del 17,3%, in calo di 25,45 punti rispetto al primo turno (quando era stata del 42,75%). Oltre che nei capoluoghi Siracusa, Ragusa e Messina, si vota anche ad Acireale e Adrano in provincia di Catania, a piazza Armerina (Enna), Partinico (Palermo), Comiso (Ragusa).