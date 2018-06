Ballottaggi, cadono storiche roccaforti rosse: Pisa, Massa e Siena

Nei ballottaggi per l'elezione del sindaco c'è stato un vero e proprio ribaltone in Toscana dove Pisa, Siena e Massa passano in blocco al centrodestra. A Pisa il nuovo sindaco è Michele Conti candidato di Lega, FI e FdI, che ha battuto Andrea Serfogli. A Siena Luigi De Mossi ha superato il sindaco uscente Bruno Valentini (Pd). A Massa Francesco Persiani, centrodestra, supera Alessandro Volpe, sindaco uscente.