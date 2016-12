Ballarò, Renzi riceve da Giannini la statuetta del presepe che lo raffigura

Un piccolo Renzi in miniatura fra le mani della versione in carne ed ossa, che pare aver gradito: è stato l'omaggio di Massimo Giannini al premier durante l'ultima puntata di Ballarò. La statuetta, realizzata dal mastro presepiale Genny di Virgilio e arrivata direttamente dalla famosa via San Gregorio Armeno a Napoli, raffigura un Renzi altrettanto gaudente con in mano una finta banconota da 80 euro.

Il siparietto, tenutosi durante un'intervista a Palazzo Chigi, serviva ad introdurre la questione sul (magro) bonus di 80 euro in busta paga. "Non sono mance elettorali; sono per me una questione di giustizia sociale, un dovere morale che mi ha reso il cuore più sereno" ha spiegato il premier in risposta alla perplessità di Giannini riguardo la manovra.