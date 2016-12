Bagnoli, De Magistris: dal premier Renzi bugie, bonifica è del governo

"Renzi ha detto clamorose bugie perché non può non sapere che la bonifica che chiediamo da anni è di esclusiva competenza del governo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in relazione all'annuncio del presidente del Consiglio della bonifica di Bagnoli e dopo le accuse di immobilismo che il premier ha mosso all'amministrazione comunale. "Il piano per Bagnoli prevede quello che noi chiediamo da tempo", ha poi aggiunto.