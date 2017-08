Bagarre in Regione Lombardia, espulsa consigliera M5s: interviene anche la Digos

Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, ha chiesto l'intervento della Digos dopo l'espulsione, da lui decisa, della consigliera del M5s , Silvana Carcano , che aveva rifiutato di uscire dall'aula del Pirellone. I consiglieri 5 stelle protestavano per un emendamento, poi approvato, che prevedeva il finanziamento di 500mila euro agli Open di golf di Monza. L'attività dell'aula è rimasta sospesa per circa due ore.

L'esponente 5 Stelle, dopo due ore di sospensione, ha seguito all'uscita i due agenti della Digos chiamati dalla presidenza per mediare senza problemi. "Non volevo creare problemi agli agenti", ha spiegato alla Carcano. Una volta ripresi i lavori, I suoi colleghi di partito hanno definito "illegittima" la procedura voluta da Cattaneo. Il quale ha replicato che si è trattato di una decisione necessaria "in base al regolamento per il rifiuto della consigliera di lasciare l'Aula".



Alla fine l'emendamento è stato approvato coi voti del centrodestra, nonostante i malcelati malumori di alcuni consiglieri di maggioranza, che non ritengono una priorità i 500mila euro per il golf.