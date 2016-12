Azzollini, Renzi: "Voto Pd in buona fede, abbiamo i numeri in Senato"

"Il Parlamento non è un passacarte della Procura". Così Matteo Renzi commenta il caso Azzollini, per cui il Senato ha respinto la richiesta d'arresto. E spiega: "Il capogruppo Pd ha visto le carte: si è convinto che sia una vicenda molto complicata su cui il fumus persecutionis potrebbe esserci e ha lasciato libertà di coscienza. Io non so dire come avrei votato perché non ho letto le carte. Ma credo alla buona fede dei senatori Pd".