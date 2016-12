Azzollini, Grillo: salvato dal Pd

"La legge non è uguale per tutti. Azzollini salvato dal Pd". Lo scrive su Twitter Beppe Grillo dopo il voto del Senato che ha negato l'autorizzazione all'arresto del senatore di Ncd. Rincara la dose su Facebook il segretario della Lega Nord Matteo Salvini: "Il Senato ha salvato dall'arresto Azzollini, dell'Ncd. Renzi e il Pd hanno calato le braghe per salvare le loro poltrone, che pena. Chi sbaglia paga, ma se serve alla sinistra non paga".