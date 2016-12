Avvenire: Senato non diventi asilo

In Senato si affronta una riforma "storica" e l'Aula "non può assomigliare a un asilo". Lo scrive Avvenire che si appella al presidente Pietro Grasso affinché "riprenda in mano la situazione". Il giornale fa presente che "se proprio non si riesce ad avere rispetto per le persone, e per le donne in particolare, sulle quali ci si accanisce nelle offese con il peggiore spirito da taverna, quantomeno si potrebbe provare ad averlo per la Repubblica".