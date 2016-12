Avvenire contro Nichi Vendola: "Il triste mercato dell'umano cresce"

Una realtà, prosegue il direttore di "Avvenire", fatta di "cosificazione di una madre senza nome, senza volto e ridotta a pura esecutrice di un contratto padronale".



Rispondendo a un lettore che sottolineava la natura di "legge per ricchi e potenti" sulle unioni gay e sulla possibilità di adottare figli, il direttore del quotidiano cattolico replica: "Non tutte le persone omosessuali sono ricche e potenti, ma tutte le madri surrogate 'acquistate' da coppie eterosessuali od omosessuali sono povere e senza potere".



E tornando a Vendola, sottolinea come quel "contratto padronale" sia stato "siglato da un politico di sinistra che ha contribuito a 'comprare' gli ovociti di una donna e il corpo di una madre per far 'fare' un figlio biologico del proprio compagno e intestarsene a sua volta la paternità legale (all'estero) e politica (in Italia) in violazione di una legge anti-schiavista del proprio Paese".